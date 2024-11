KI-topp om utviklingen: KI kommer til å «hallusinere» i årevis

Amerikanske Nvidia er verdens ledende produsent av grafikkort og prosessorer som brukes i KI og maskinlæring.

– Svare vi har i dag er det beste vi kan komme med, sier Huang om svarene KI-tjenester har på spørsmål fra brukere.

Han understreker imidlertid at dagens KI-modeller ikke er bra nok ettersom brukere fremdeles må vurdere om de stoler fullt på svaret som er gitt.

– Er dette hallusinasjon eller ikke? Gir det mening? Er det rimelig eller ikke rimelig? Vi må komme til et punkt der vi stoler på svaret vi får. Det vil imidlertid ta tid, sier Huang.

Det har lenge vært kjent at KI-verktøy har et problem med hallusinasjoner – altså at de finner på ting som ikke stemmer. Det skjer når KI blir overtrent på spesifikke datasett, eller når den møter uventede mønstre eller endringer, noe som blant annet vært et stort problem for ChatGPT.

Les også: Student i 60-årene får besøksforbud på UiO – mistet studieretten

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)