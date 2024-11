Filippinenenes visepresident kom med drapstrussel mot presidenten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en direktesendt pressebrifing på sin egen Facebook-side, sier Duterte at Marcos er en inkompetent president og kaller ham en løgner. Hun retter så en trussel mot den sittende presidenten.

– Jeg har snakket med en person, og jeg sa: «Hvis jeg blir drept, gå og drep Marcos, førstedamen og speaker Martin Romualdez». Jeg tuller ikke, sier Duterte.

Dutertes trussel kommer etter at hennes stabssjef nylig ble anholdt for å ikke ha svart på anklager om misbrukte midler ved visepresidentens kontor under en høring i representantenes hus.

Forholdet mellom Duterte og Marcos har surnet den siste tiden etter at de sammen vant presidentvalget på Filippinene i 2022. Begge er barn av tidligere presidenter og representerer to av Filippinenes mektigste politiske familier.

Førstnevnte er datter av Rodrigo Duterte, som styrte fra 2016 til 2022, mens Marcos er sønn av Ferdinand Marcos, en diktator som styrte fra 1965 til han ble avsatt i 1986.

Presidentens kommunikasjonskontor har sagt at Dutertes utspill oppfattes som en alvorlig trussel mot presidenten.

– Som en respons på visepresidentens tydelige utspill om at hun har hyret en leiemorder for å drepe presidenten dersom noe skjer med henne, har denne saken blitt sendt videre til presidentens sikkerhetstjeneste for oppfølgning, skriver kommunikasjonskontoret i en uttalelse.

