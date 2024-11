WHO sier m-kopper fortsatt er global helsekrise

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

WHO erklærte internasjonal folkehelsekrise i august som følge av den smittsomme sykdommens utvikling. Begrunnelsen var at en ny type virusvariant fortsatte å spre seg i Afrika. Men i forrige uke uttalte Den afrikanske union (AU) at spredningen av viruset hadde gått noe tilbake.

Det var likevel ikke nok for WHO, som på fredagens hastemøte opprettholdt høyeste farenivå.

Antallet smittetilfeller og land som berøres, øker fortsatt, står det i begrunnelsen. WHO peker også på det organisasjonen kaller operative utfordringer på bakken og mener det trengs samkjørt innsats mot sykdommen, på tvers av landegrenser og partnere.

M-kopper, også kjent som mpox, er en virusinfeksjon som spres ved nærkontakt. Et vanlig sykeforløp gir influensalignende symptomer og forårsaker utslett, sår, blemmer og feber. Symptomene er ofte milde, men kan bli alvorlige og gi dødelig utfall hos personer i enkelte risikogrupper.

Så langt i år er det innrapportert 46.000 antatte tilfeller i Afrika, flesteparten av dem i Kongo, og over 1000 dødsfall som antas å være utløst av sykdommen. Smittetilfeller er dessuten påvist i en rekke andre land, også i Norge, blant annet på en sexklubb i Oslo.

