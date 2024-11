Ortega og kona får enda mer makt i Nicaragua

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lovendringen innebærer blant annet at den 79 år gamle presidentens periode utvides fra fem til seks år, og at 73 år gamle Murillo heretter får tittelen med-president.

Daniel Ortega var på 1970-tallet sentral i den venstreorienterte FSLN-geriljaen, kjent som sandinistene, som i 1979 styrtet landets USA-støttede diktator Anastasio Somoza.

Ortega satt deretter i militærjuntaen som styrte landet fram til det ble avholdt presidentvalg i 1984, et valg han vant.

I 1990 tapte han valget til en tidligere kollega i militærjuntaen, Violeta Barrios de Chamorro, men gjenerobret presidentkontoret i 2007.

Siden har han styrt Nicaragua på stadig mer autoritært vis, kastet politiske motstandere og kritikere i fengsel og forbudt over 3500 kirkesamfunn og organisasjoner.

Den nye loven innebærer også skjerpet statlig kontroll med de gjenværende mediene i landet. Dette for å forhindre at de blir talerør for «utenlandske interesser», som det heter.

