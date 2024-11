Gaetz sier han ikke vender tilbake til Kongressen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Matt Gaetz ble nylig valgt inn i Representantenes hus for en ny periode fra januar.

Fredag sa han i et intervju med den konservative politiske aktivisten Charlie Kirk at han ikke drar tilbake til Kongressen i januar.

– Jeg skal fortsatt stå i denne kampen, men det blir fra et nytt ståsted. Jeg har ikke til hensikt å slutte meg til den 119. kongressen, sa Gaetz i intervjuet.

Det betyr at det må holdes suppleringsvalg i valgkretsen i Florida som Gaetz representerte.

Trump hadde nominert Florida-mannen til posten som justisminister. Nominasjonen medførte at Gaetz måtte trekke seg fra Kongressen, noe han gjorde umiddelbart da Trump kunngjorde kandidaturet.

Torsdag trakk Gaetz seg som Trumps nominerte for å unngå å bli en distraksjon for den nye Trump-/Vance-administrasjonen. Han har siden 2021 vært under etterforskning av Kongressens etikkomité etter anklager om seksuell omgang med en 17 år gammel jente, menneskesmugling og narkotikabruk. Han har hele tiden avvist anklagene.

Trump har nominert Pam Bondi som justisminister etter at Gaetz trakk seg. I fredagens intervju berømmet Gaetz Bondis nominasjon, og fremholdt at han selv var offer for en svertekampanje i Washington.

– Jeg skal fortsette å kjempe for president Trump. Jeg skal gjøre det han måtte be meg om, og som jeg alltid har gjort. Men jeg tror at åtte år trolig er nok i Kongressen, sa Gaetz i intervjuet.

