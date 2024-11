Egeland i Sudan: – 24 millioner liv står på spill

Flyktninghjelpens generalsekretær er på besøk i Darfur-regionen i Sudan, og forteller om dramatiske forhold.

– 24 millioner menneskers liv står nå på spill her i Sudan, men det møtes med total stillhet fra omverdenen, konstaterer en oppgitt Egeland på telefon fra Geneina i Vest-Darfur.

Deler av byen han befinner seg i er spøkelsesaktig, folketom og nedbrent, og mange av innbyggerne, som tilhører den etniske minoriteten masalitene, har siden april i fjor flyktet over grensa til nabolandet Tsjad.

– Det har skjedd grusomme overgrep her i Vest-Darfur og i andre deler av regionen der masaliter og andre etniske grupper har blitt utsatt for etnisk rensing, forteller Egeland til NTB.

– Flyktningene herfra forteller om massakrer på menn og systematisk voldtekt av kvinner. Nå har over 700.000 søkt tilflukt øst i Tsjad, som er en av verdens fattigste regioner, forteller han.

Tønnebomber

Regjeringshæren i Sudan, med kuppgeneralen Abdel Fattah al-Burhan i spissen, har siden april i fjor ligget i krig med den tidligere allierte krigsherren Mohamed Hamdan Dagalo og hans RSF-milits.

For tre uker siden ble Geneina bombet av regjeringsstyrker.

– De brukte tønnebomber som vi kjenner så altfor godt fra krigen i Syria. Tønner blir fylt til randen med granater og andre eksplosiver og deretter kastet ut fra fly i stor høyde. Dette er terrorvåpen som rammer vilkårlig, sier Egeland.

– En slik bombe traff tidligere i år Flyktninghjelpens nabo her i Geneina, et sykehus, forteller han.

Masseflukt

Borgerkrigen i Sudan har drevet 14 millioner mennesker på flukt fra sine hjem, og rundt 3 millioner har funnet veien til naboland som Tsjad, Sør-Sudan, Etiopia og Egypt.

– Sudan er den største fluktkatastrofen verden har sett siden andre verdenskrig, sier Egeland.

– Sudan er også den største sultkrisen i vår tid, målt i antall menneskeliv, legger han til.

Begge parter i krigen bruker ifølge Egeland sult som våpen og hindrer at nok nødhjelp slipper inn.

– Og alt dette møtes med total stillhet fra omverdenen, sier han.

Tre ganger så ille

Som FNs nødhjelpssjef besøkte Egeland også for 20 år siden Darfur. Da herjet Janjaweed-militsen i regionen, forløperen til dagens RSF-milits.

– Da var FNs daværende generalsekretær Kofi Annan med på turen, og det samme var USAs daværende utenriksminister Colin Powell. Hollywood-stjernen George Clooney engasjerte seg sterkt, og det samme gjorde mange andre internasjonale storheter, forteller han.

– Den gang var konflikten begrenset til Darfur, nå er det tre ganger så ille, noe omverdenen møter med et skuldertrekk, sier Egeland.

Egoismen rår

Egoismen og nasjonalismen rår, og i Norge er folk mest opptatt av strømpriser og mener at vi tar imot altfor mange flyktninger, noe som jo slett ikke er tilfelle, mener Egeland.

– Jeg tror det er svært kortsiktig av Norge å kutte bistanden til under 1 prosent av BNP, samtidig som det også kuttes i den norske flyktningkvoten, sier han.

– Hvis vi ikke ønsker at det skal komme millioner av flyktninger over Middelhavet, så må vi investere i håp for folk der de er. Dersom mennesker her i Sudan og andre land ikke har håp, er jeg redd for at verden kan bli svært ustabil, sier han.

Krigen i Sudan

I april 2023 brøt det ut kamper mellom Sudans regjeringshær under ledelse av kuppgeneralen Abdel Fattah al-Burhan og RSF-militsen under ledelse av Mohamed Hamdan Dagalo.

RSF ble dannet i 2013 med utgangspunkt i Janjaweed-militsen som anklages for å ha begått omfattende krigsforbrytelser i Darfur-regionen på vegne av det daværende regimet i Khartoum.

Krigen har siden april i fjor krevd titusenvis av liv og drevet 14 millioner mennesker på flukt.

Rundt 3 millioner har funnet veien til naboland som Tsjad, Sør-Sudan, Etiopia og Egypt.

FN anslår at rundt 24 millioner mennesker i Sudan er avhengige av matvarehjelp utenfra.

Begge parter i krigen anklages for å bruke mat som våpen og for å hindre at nok nødhjelp slipper inn.

De anklages også for omfattende krigsforbrytelser og etnisk rensing.

FN og hjelpeorganisasjoner har i lengre tid advart mot det som kan bli verdens største sultkatastrofe.

Kilde: NTB / FN / Flyktninghjelpen

