USA får kraftig kritikk for å ville sende landminer til Ukraina

– USAs kampanje for å forby landminer og hele ICBL kommer til å jobbe for at USA omgjør dette. Ukraina må si tydelig at de ikke kan og ikke kommer til å akseptere disse våpnene, heter det i en uttalelse fra ICBL onsdag.

USAs president Joe Biden har ifølge amerikanske tjenestepersoner gitt klarsignal for å levere antipersonellminer til Ukraina.

Ukraina har signert FNs minekonvensjon, som forbyr bruk og salg av antipersonellminer. Ifølge Human Rights Watch har imidlertid Ukraina allerede tatt miner i bruk mot russiskokkuperte områder i Ukraina.

De amerikanske kildene sier de har forsøkt å få Ukraina til å love at minene kun skal brukes på ukrainsk territorium og ikke på steder der det bor folk. Det er imidlertid uklart om Ukraina har gått med på disse betingelsene.