Geldof om kritikken mot Band Aid-sang: – Det er en poplåt, for helvete

Da er det 40 år siden britiske og irske artiststjerner samlet seg i studio og spilte inn første versjon av låten. Bak sto Bob Geldof og Midge Ure, som ville samle inn penger til sultofre i Etiopia.

Med var noen av datidens største stjerner, som Bono, Boy George og Sting. Siden er «Do They Know It's Christmas?» spilt inn tre ganger til – i 1989, 2004 og 2014.

Ny versjon

Neste uke kommer den i enda en ny versjon. Den er mikset av ulike opptak med både de opprinnelige artistene så vel som av Harry Styles, Ed Sheeran, Sting, Sugababes, Bono, Bananarama, Robbie Williams, Thom Yorke, Rita Ora, Sam Smith – og nå avdøde George Michael og Sinéad O'Connor.

Men den nyeste versjonen møtes nå med kritikk fra lyttere, som mener teksten er utdatert og nedlatende. Det får Ed Sheeran til å rykke ut og si at han angrer på at han er med, melder BBC.

Angrer

Sheeran hevder at Band Aid ikke spurte om tillatelse til å bruke 2014-opptakene av ham. I en Instagram-post skriver popstjernen at han «høflig ville sagt nei».

– Et tiår senere har min forståelse av historien rundt dette endret seg, sier Ed Sheeran og viser til et innlegg av den britisk-ghanesiske rapperen Fuse ODG, som kritiserer nødhjelpen til Afrika.

Fuse sier til BBC at «Do They Know It's Christmas» opprettholder ideen om at Afrika «er plaget av «hungersnød og fattigdom, noe som ikke er sannheten». Selv takket han nei i 2014 – og sier låten fikk ham til å skamme seg over å være afrikansk da han var barn.

Les også: Disse sykdommene dominerer nå

Geldof raser

I løpet av disse 40 årene har Band Aids fond samlet inn mer enn 140 millioner pund. Bob Geldof rykket i forrige uke ut i et tilsvar til en artikkel i The Conversation og forsvarte låten.

– Det er en poplåt, for helvete. Denne lille poplåten har holdt hundretusener om ikke millioner av mennesker i live, skrev han – og påpekte at Band Aid samme dag ga hundretusener av pund for å hjelpe flyktninger fra Sudan så vel som 8000 barn i samme område av Etiopia som i 1984.

– Vi skulle ønske det var annerledes, men det er det ikke, lød det fra Geldof.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Slik endrer Proud Boys USA i det stille (+)

Les også: Hun kan bli bli Oslo-biskop: Mange spør om Sunniva Gylver vil be for dem (+)