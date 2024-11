Canada hevder å ha avverget iransk drapsplan mot eksminister

Cotler er svært kritisk til regimet i Teheran og har i årevis jobbet aktivt for menneskerettigheter rundt omkring i verden og mot antisemittisme. Han er også kjent som en iherdig støttespiller til Israel og har selv jødisk bakgrunn.

For 20 år siden var han Canadas justisminister i en treårsperiode. I dag er han 84 år og internasjonal leder i Raoul Wallenberg Centre for Human Rights. Her har han drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få den iranske Revolusjonsgarden terrorstemplet.

Informert om drapsrisiko

Den 26. oktober ble han ifølge avisen The Globe and Mail informert av canadiske myndigheter om at han risikerte å bli drept av iranske agenter i løpet av 48 timer. To mistenkte skal ha blitt sporet opp, sier ikke navngitte kilder til avisen.

Wallenberg-senteret bekrefter i en epost til nyhetsbyrået AFP at opplysningene stemmer. Ifølge en talsmann har de imidlertid ingen kjennskap til om noen ble pågrepet.

Etter at saken ble kjent mandag, har den canadiske nasjonalforsamlingen enstemmig fordømt drapstruslene mot Cotler og hyllet ham for hans innsats for menneskerettighetene.

– Tåpelig historiefortelling

Iranske myndigheter avviste mandag kveld påstandene. En tjenestemann i det iranske utenriksdepartementet beskriver meldingen som «tåpelig historiefortelling knyttet til desinformasjonskampanjen mot Iran»., ifølge det offisielle nyhetsbyrået Irna.

En talsperson for Canadas innenriksminister Dominic LeBlanc er blitt spurt om en kommentar, men vil ikke kommentere saken av sikkerhetshensyn.

Canada stemplet den iranske Revolusjonsgarden som en terrororganisasjon i juni. Cotler har hatt politibeskyttelse siden det Hamas-ledede angrepet mot Israel 7. oktober i fjor.

