Trumps forsvarsministerkandidat betalte kvinne etter anklager om overgrep, ifølge hans advokat

Hegseth ble anklaget for et seksuelt overgrep i 2017 etter en tale på et republikansk kvinnearrangement i Monterey i California, ifølge en uttalelse fra politiet. Det ble ikke tatt ut en siktelse.

Hegseths advokat Tim Parlatore hevder søndag at kvinnen ga samtykke til det seksuelle forholdet, at anklagene mot Hegseth kom flere dager senere og at det er kvinnen som er den som har gjort noe galt. Denne påstanden er imidlertid ikke bekreftet av politiet i California.

Parlatore innrømmer imidlertid at de betalte kvinnen som del av et konfidensielt forlik noen år etter politietterforskningen, fordi Hegseth mente at et potensielt søksmål kunne risikert at han mistet jobben i Fox News, der han på det tidspunktet var en velkjent programleder.

Ifølge Parlatore truet kvinnen med å gå til sak. Advokaten nekter å si hvor mye penger det er snakk om i forliket.

– Han ble falsk anklaget, og min posisjon er at han var offer for utpressing, hevder Parlatore.

Politiet i California har bekreftet at de etterforsket påstander om et seksuelt overgrep mot en kvinne i 2017 som involverte Hegseth.

Trumps stab har foreløpig ikke kommentert saken om utbetalinger til kvinnen.

