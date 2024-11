Polens statsminister kritisk til tysk telefondiplomati med Putin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ingen kan stanse Putin med telefonsamtaler. Angrepet i natt, ett av de største i løpet av denne krigen, har bevist at telefondiplomati ikke kan erstatte ekte støtte fra hele Vesten til Ukraina, skriver Polens president Donald Tusk på X søndag.

Meldingen kommer to dager etter at den tyske forbundskansleren Olaf Scholz tok kontakt med Russlands president Vladimir Putin over telefon.

Ukraina ble søndag morgen rammet av massive russiske luftangrep på flere fronter. Polen mobiliserte alle landets styrker og sendte jagerfly på vingene.

Telefonsamtalen er blitt heftig kritisert blant annet av Ukraina. Scholz har møtt kritikken med at det likevel var verd forsøket å snakke med Putin for å fjerne alle illusjoner han måtte ha om at Vestens støtte til Ukraina er i ferd med å bli borte.

