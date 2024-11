Massivt russisk luftangrep har rammet kritisk infrastruktur over hele Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha er det ett av de største russiske angrepene mot landet så langt i krigen.

– Russland har startet ett av de største luftangrepene: Droner og raketter mot fredelige byer, sovende sivile og kritisk infrastruktur. Dette er krigsforbryteren Putins sanne svar til alle de som har ringt og besøkt ham den siste tiden. Vi trenger fred gjennom styrke, ikke ettergivenhet, skriver utenriksministeren på X/Twitter.

Uttalelsen framstår som et stikk til blant annet Tysklands statsminister Olaf Scholz, som fredag snakket med Russlands president Vladimir Putin på telefonen for første gang på nesten to år.

– 120 raketter

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppgir at det avfyrt om lag 120 raketter og 90 droner, og at de rammet alle landets fylker.

– Vårt luftforsvar ødela over 140 luftangrep, skriver han på X.

Både krysserraketter, ballistiske raketter og droner ble brukt i angrepet, som rammet kraftanlegg over hele landet, opplyser energiminister German Galusjtsjenko.

Også i Rivne-regionen langt vest i landet skal kritisk infrastruktur være ødelagt.

Flere drept

Minst to personer ble drept og tre såret da ett av angrepene rammet et jernbanelager i fylket Dnipropetrovsk, opplyser regionale myndigheter. Alle var arbeidere.

I Mykolajiv i sør ble to kvinner drept og seks personer såret, hvorav to barn, i et droneangrep, opplyser fylkets guvernør Vitalij Kim.

Han sier at angrepet rammet flere boliger, et høybygg, et kjøpesenter og flere biler, samt infrastruktur.

For en knapp uke siden ble fem mennesker drept i et annet russisk angrep mot Mykolajiv, som er en havneby ved Svartehavet like ved frontlinjen.

Polske jagerfly

Polen reagerte med å sende jagerfly på vingene og ved å mobilisere «alle tilgjengelige styrker». Også fly fra allierte land skal ha blitt sendt opp, ifølge den polske forsvarsledelsen.

Den svenske militæreksperten Joakim Paasikivi kaller det en naturlig utvikling.

– Det er en ganske naturlig utvikling når det er så store rakettangrep relativt nær den polske grensen, sier han til nyhetsbyrået TT.

Han mener det betyr at man generelt er mer på tå hev enn tidligere

– Det behøver ikke innebære at situasjonen er endret, eller at Polen nå kommer til å gripe inn i krigen. Her vil man fra polsk side, så vidt jeg forstår, sikre at det finnes en beredskap til å skyte ned eventuelle raketter som kan komme inn i polsk luftrom, sier Paasikivi.

Flere flyktninger?

Han tror Russland ved å angripe kritisk infrastruktur kan ha et ønske om å skape en større flyktningstrøm mot vestlige land for å presse på for en forhandlingsløsning som tjener Russland.

– Det er overhodet ikke en opptrapping, men et fortsatt høyt nivå der Russland har forsøkt, og dessverre lyktes ganske godt med, å slå ut mye av den ukrainske energiforsyningen, sier han.

Flere varmekraftanlegg fikk store skader i angrepet, og Ukrainas største private energiselskap DTEK varslet søndag morgen at de må kutte strømmen av akutte årsaker både i Kyiv-regionen og to områder øst i landet, Donetsk og Dnipropetrovsk.

Tak i brann

Eksplosjoner kunne søndag morgen høres i Kyiv og ved Slavjansk i Donetsk. Det er også meldt om eksplosjoner i Kropyvnytskyj, Tsjerkasy, Odesa og Zaporizjzja, meldte Kyiv Independent tidligere søndag.

Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko opplyste at taket på en boligbygning var i flammer etter et missilangrep. Her skal en person ha blitt såret av vrakrester.

Allerede i 2.30-tiden ble det meldt om flere eksplosjoner i Kyiv. Det ukrainske luftforsvaret jobbet med å avverge luftangrepet, oppga militæradministrasjonen i Kyiv.

