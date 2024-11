Zelenskyj sier Russland har sendt 50.000 soldater til Kursk-regionen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en melding på Telegram sier han også at Ukraina kommer til å gjennomføre en betydelig forsterkning av sine stillinger ved frontlinjen i Pokrovsk og Kurakhove i Øst-Ukraina. Det er her de hardeste kampene for tiden utspiller seg.

Det ukrainske militæret frykter samtidig at Russland om få dager innleder en bakkeoffensiv i Zaporizjzja fylke sør i landet. De siste månedene har det vært relativt rolig ved denne frontlinjen.

Slike angrep vil kunne øke presset på Ukrainas allerede hardt pressede forsvarsstillinger.

– Det kan begynne i nær framtid, vi snakker ikke engang om uker, vi venter at de kan skje hvilken dag som helst, sier Vladyslav Voloshyn, talsmann for det ukrainske militæret, til nyhetsbyrået Reuters.

