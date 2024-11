Trump vil ha Lee Zeldin som ny sjef for USAs miljødirektorat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lee Zeldin (44) er tidligere kongressrepresentant fra New York og satt i forsamlingen fra 2015 til 2023. I 2022 tapte han mot Kathy Hochul i kampen om å bli New York-guvernør.

Han er en nær alliert av Trump og var blant de republikanske representantene som stemte mot å godkjenne valgresultatet fra 2020.

Mens han satt i Kongressen stemte han ofte mot lovgivning for å beskytte miljøet og motvirke klimaendringer, og Trump sier at han som EPA-direktør får i oppdrag å kutte reguleringer som Joe Biden innførte for å beskytte miljøet.

– Han skal sikre rask og rettferdig deregulering for å slippe løs makten til amerikanske forretninger, samtidig som han skal sikre planetens reneste luft og vann, sier Trump.

Hvis man skal tro på hans løfter, tar Trump allerede første dag på jobben sikte på å fjerne mange av EPAs regler for å begrense CO2-utslipp, inkludert utslipp fra kraftverk og kjøretøy.

Da Trump var president første gang, ble EPA rammet av omstrukturering og kraftige budsjettkutt, og mye av USAs miljølovgivning ble fjernet eller nedskalert.

