Miller har fått stillingen som nestleder for policy. Han har også tidligere vært en av Trumps viktigste rådgivere, og sto blant annet i sentrum for hans avgjørelse om å splitte opp tusenvis av familier i et forsøk på å motvirke innvandring over grensa fra Mexico i 2018.

Lars West Johnsen: Trump kan ta rollen som en nærmest allmektig leder (+)

Les også: Mener Trump er best for landet: – Drill, baby, drill (+)

Les også: Han frykter «smitteeffekt» hvis Trump får viljen sin i Ukraina