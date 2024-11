CNN: Trump vil gi FN-jobben til Elise Stefanik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

CNN viser til to ikke-navngitte kilder.

Stefanik har i dag vervet som leder for den republikanske gruppen i Representantenes hus og er med det den fjerde mest innflytelsesrike republikaneren der. Hun er innvalgt for delstaten New York og er blant Trumps lojale støttespillere.

Både i 2020 og i år ble hennes navn nevnt da Trump skulle velge sin «running mate».

Linda Thomas-Greenfield er USAs nåværende FN-ambassadør. Hun ble utnevnt av president Joe Biden og begynte i stillingen i februar 2021.

Kommentar: Én faktor var utvilsomt avgjørende for Trumps seier

Les også: Ekspert: – Trumps seier gir Vladimir Putin en stor fordel