Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en melding på sitt eget Truth Social opplyser den påtroppende presidenten at Homan igjen skal stå i spissen for det føderale byrået for immigrasjon og toll (ICE).

Trump opplyser at Homan blir hans «grense-tsar».

Kommentar: Én faktor var utvilsomt avgjørende for Trumps seier

Les også: Ekspert: – Trumps seier gir Vladimir Putin en stor fordel