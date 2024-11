Blir hysjpenge-kjennelsen mot Trump opphevet?

I sommer besluttet amerikansk høyesterett at Donald Trump har rettslig immunitet mot å bli dømt og straffet for lovbrudd som eventuelt ble begått mens han var president.

Domstolen fastslo også at aktoratet ikke kan bruke bevis de har sikret seg mens Trump var president.

Hysjpengesaken handler om 130.000 dollar som ble utbetalt til pornostjernen Stormy Daniels under valgkampen i 2016, og som skulle få henne til å holde tett om sitt angivelige forhold til Trump.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Tidspunkt viktig

Trump ble ikke funnet skyldig i å ha utbetalt pengene, men i forfalskning av dokumenter og brudd på regnskapsloven i forbindelse med utbetalingen, som ble gjort av hans daværende advokat Michael Cohen.

Det store spørsmålet er om immuniteten han hadde som president gjelder i denne saken ettersom pengene ble utbetalt før han ble president, men først tilbakebetalt til Cohen etter at Trump hadde flyttet inn i Det hvite hus.

Hvis kjennelsen blir opprettholdt, skal straffeutmålingen etter planen kunngjøres 26. november. Strafferammen er fra bøter til maks fire års fengsel. Dommeren Juan M. Merchan på Manhattan kan også beordre en ny rettssak eller avvise saken fullt og helt.

Vurderingen var ventet allerede i september, men ble utsatt til etter valget slik at den ikke skulle oppfattes som et forsøk på å påvirke valgutfallet.

Privat handling?

Trumps advokater har i månedsvis forsøkt å få kjennelsen opphevet. Trump selv har hele tiden avvist Daniels' påstander som en politisk motivert heksejakt som skulle skade valgkampen hans.

– Det er flere uklare sider ved domstolens kjennelse, men en som er spesielt relevant i denne saken, er spørsmålet om hva som regnes som en offisiell handling, sier jussprofessor Ilya Somin ved George Mason University.

– Og jeg tror det er ekstremt vanskelig å argumentere for at utbetalingen til denne kvinnen ikke kan regnes som en offisiell handling, grunnet en mengde ganske åpenbare grunner, sier Somin.

Ny rettssak i det blå

Hvis Merchan beordrer en ny rettssak, er det lite trolig at den holdes mens Trump er president.

Et annet element som gjør saken vanskelig, er at Trump igjen er valgt til president, noe som betyr at Trump og hans team kan argumentere med at kjennelsen må oppheves ikke bare av hensyn til Trump, men også av hensyn til det amerikanske folk.

Under valgkampen greide Trump å snu kjennelsen til noe positivt ved at tilhengerne hans hadde på seg hatter og T-skjorter der det sto: «Jeg stemmer på forbryteren».

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: Kommentar: Historiens dom kan bli brutal for Joe Biden (+)

Les også: Det finnes ingen kur for Isabella (6)