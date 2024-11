Økonom: Rentekutt i USA er godt nytt for Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Styringsrenten vil nå ligge på en intervall mellom 4,5 og 4,75 prosent.

Avgjørelsen var enstemmig, ifølge sentralbanken. Banken viser blant annet til en lettere situasjon på arbeidsmarkedet, samt at det har vært framgang mot det langsiktige målet om å holde inflasjonen under 2 prosent.

Banken planlegger ytterligere kutt i løpet av året.

Påtroppende president Donald Trump ventes å stå for en politikk som øker budsjettunderskuddet i USA, noe som vil kunne gi høyere rente.

Til tross for de politiske omveltningene denne uken er det ventet at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve vil holde seg til planen for økonomien.

– Vi gjetter ikke

– På kort sikt vil valget ikke ha noen innvirkning på våre politiske beslutninger, sa sentralbanksjef Jerome Powell på en pressekonferanse etter rentemøtet.

– Vi gjetter ikke, spekulerer ikke og vi antar ikke hva fremtidige politiske beslutninger fra myndighetene vil være, fortsatte han.

Torsdagens rentekutt følger det første kuttet på fire år i september, da renten ble satt ned med 0,5 prosentpoeng.

Siden september har inflasjonen i USA gått ned til 2,1 prosent, mens den økonomiske veksten har holdt seg robust.

Analytikere tror derfor at amerikanerne kan vente seg nok et rentekutt i desember.

Godt nytt for nordmenn

Norges Bank valgte tidligere torsdag å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache varslet samtidig at det trolig ikke blir rentenedgang i løpet av året.

For Norges del er det gode nyheter at den amerikanske sentralbanken setter ned renten, mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.

– Selv om Norges Bank i dag pekte på at renten vil holde seg uendret ut året, bidrar rentekutt i USA og andre land til at det blir enklere for Norges Bank å komme i gang med rentekutt etter hvert, sier Knudsen til NTB.