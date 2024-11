Flere ringer krisetelefoner for skeive etter Trump-seier

Rainbow Youth Project sier de allerede har fått inn flere telefoner i løpet av seks dager i november enn de i gjennomsnitt får på en hel måned, skriver Washington Post.

The Trevor Project, som i hovedsak konsentrere seg som å forebygge selvmord blant LHBT+-ungdommer, sier de har registrert en økning i antall telefoner, tekstmeldinger og chat-henvendelser på 125 prosent på valgdagen og dagen etter, da det var kjent at ekspresident Donald Trump hadde sikret seg en ny periode i Det hvite hus.

Også andre grupper som jobber med LHBT-personer sier de har fått flere eposter og henvendelser i forbindelse med valget.

Også foreldre til skeive melder seg med sin bekymring. Rainbow Youth Project sier rundt 25 prosent av henvendelsene de fikk, kom fra foreldre. Vanligvis er denne andelen på 8 prosent.

– Disse henvendelsene skyldes frykt. Frykt for at vi vil miste barn til selvmord og frykt for utfordringene den nye administrasjonen vil skape for oss, sier Rainbow Youth-direktør Lance Preston.

