Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

McBride har vært delstatssenator i Delaware siden 2020. Hun er født og oppvokst i Wilmington i Delaware og kom ut som transperson i 2011.

Hun har tidligere sagt at hun ble involvert i politikk for å skape et mer inklusivt miljø.

McBrides partifelle Kamala Harris har vunnet de tre valgdelegatene fra Delaware, ifølge nyhetsbyrået AP.

Kommentar: En rød bølge har feid over Amerika

Les også: – All grunn til å frykte «Trump 2»