Georgias delstatsminister sier bombetrusler kom fra Russland

– Vi har hørt noen trusler som var av russisk opphav, sier Raffensberger, men uten å oppgi hva som er opphavet til påstanden, ifølge CNN.

– Av hensyn til publikums sikkerhet sjekker vi det alltid, og vi kommer fortsatt til å være svært ansvarlige når vi hører om slike ting, sa Raffensperger videre da han snakket med pressen på valgdagen tirsdag.

Raffensperger ble kjent for hele USA og mange i utlandet etter valget for fire år siden, da han nektet å føye seg etter Donald Trumps krav om å endre valgresultatet i delstaten. Han er i likhet med Trump republikaner.

Truslene førte til at stemmelokaler i Union City utenfor Atlanta måtte stenge en kort periode, ifølge politiet.

Nesten 90 prosent av innbyggerne i Union City er svarte amerikanere.

FBI har sendt ut en uttalelse der det står at de er klar over flere bombetrusler i delstaten Georgia, men uten å si noe om hvor truslene kom fra. Ifølge FBI er det ingen grunn til å tro at de er troverdige.

– Det ser ut som om de spiller oss et puss, og de vil ikke at vi skal ha et enkelt, rettferdig og nøyaktig valg. Alt som kan få oss til å strides med hverandre, regner de som en seier, sier Raffensperger med henvisning til Russland.

