Moldovsk sikkerhetsrådgiver beskylder Russland for «massiv innblanding» i valget

– Vi ser massiv innblanding i valgprosessen vår. Dette er et forsøk som har stort potensial for å påvirke valget vårt, skriver president Sandus nasjonale sikkerhetsrådgiver, Stanislav Secrieru, på X, ifølge Reuters.

Søndag holdes den andre og avgjørende runden av presidentvalget i landet, som grenser til Ukraina.

I første omgang fikk EU-vennlige Maia Sandu en klar seier med 42,5 prosent av stemmene. Alexandr Stoianoglo, som støttes av et prorussisk sosialistparti, fikk 26 prosent.

Men i andre omgang er det bare disse to som deltar, og flere andre opposisjonskandidater har sluttet opp om Stoianogo.

Ønsker bånd både til øst og vest

Russland har så langt ikke kommentert de nye beskyldningene om innblanding, men har tidligere benektet slike anklager. Det kom etter at Moldova anklaget Ilan Shor, som er en moldovsk oligark som bor i Russland, for å bruke millioner av dollar for å betale velgere for å gå mot Sandu. Han nekter for å ha gjort noe ulovlig.

Stoianoglo sier at han støtter tettere samarbeid med EU, men vil også knytte tettere bånd til Russland, blant annet for å få billigere gassleveringer. Han ønsker også å møte president Vladimir Putin dersom det er et er et ønske i Moldova.

– Jeg stemte for et fritt, stabilt og blomstrende Moldova som ikke står med utstrekt hånd, men utvikler en harmonisk relasjon både med vest og øst, sa Stoianoglo etter å ha stemt i hovedstaden Chisinau søndag.

Trojansk hest

Stoianoglos uttalelser om å holde et balansert forhold mellom øst og vest, står i kontrast til sittende president Maia Sandus fire år ved makten der forholdet til Kreml har kollapset.

Russiske diplomater har blitt utvist, og hun har fordømt invasjonen av Ukraina. Russland har omtalt regjeringen hennes som «russofobisk».

Sandu portretterer på sin side Stoianoglo som en trojansk hest som jobber for Kreml. Hun sier ifølge Reuters at søndagens valg handler om et valg mellom en lys fremtid med EU-medlemskap innen 2030 og usikkerhet og ustabilitet.

Kan bli jevnt

Valglokalene stenger klokken 20 i kveld norsk tid.

En meningsmåling nylig tydet på at det kan bli et jevnt resultat i den avgjørende runden.

Første valgomgang ble holdt samtidig med folkeavstemningen om hvorvidt Moldova skal ha som mål å bli med i EU.

Et svært knapt flertall stemte for EU. Sandu mener det var utenlandsk innblanding som gjorde at resultatet i folkeavstemningen ble såpass jevnt.

Hun har beskyldt kriminelle grupper for å samarbeide med Russland ved å kjøpe stemmer for å påvirke valgresultatet. Myndighetene i Russland har avvist anklagene.

