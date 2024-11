Vestlige land ber Kina løslate menneskerettsadvokat

Yu ble dømt til tre års fengsel, mens Xu fikk ett år og ni måneder da dommen falt i byen Suzhou vest for Shanghai tirsdag denne uken. Begge ble funnet skyldig i å ha oppmuntret til undergravende virksomhet mot statsmakten.

I en uttalelse fredag skriver USAs utenriksdepartement at dommene viser at Kina fortsatt forsøker å stilne mennesker som forsvarer menneskerettighetene.

Også EU, Tyskland og Frankrike har kommet med uttalelser der Kina blir bedt om å løslate paret.

Yu rettet i 2015 kraftig kritikk mot kinesiske myndigheter etter at en rekke kinesiske menneskerettsaktivister ble arrestert. Blant annet skrev han et åpent brev der han ba om at innenriksdepartementet måtte etterforskes, og der han anklaget politiet for å skape en «terrorstemning» i landet.

Han ble pågrepet og sonet fire år i fengsel før han ble løslatt i 2022. I denne tiden rykket kona ut offentlig for å forsvare ektemannen.

I april i fjor ble både Yu og Xu pågrepet av politiet mens de var på vei for å møte EUs delegasjon i Beijing. Deretter ble de brakt til Suzhou, der de denne uken ble dømt.

Ifølge Amnesty International har den psykiske helsen til parets sønn blitt sterkt forverret etter at foreldrene ble pågrepet. Han hadde akkurat fylt 18 da de ble fengslet.













