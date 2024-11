– To «playboys»

I sin podkast, «Fire and Fury», impliserer journalist og forfatter Michael Wolff at den avdøde finansmannen og overgrepssiktede Jeffrey Epstein skal ha hatt dypere innsikt i hvordan regjeringen til tidligere president Donald Trump fungerte.

De to har tidligere blitt avbildet som gode venner.

I podkasten kan man høre Epstein snakke om Trump-administrasjonens interne dramatikk.

– Han kan finne på å fortelle ti personer at Bannon (Steve Bannon, konservativ strateg og tidligere Trump-rådgiver) er et rasshøl og at Priebus (Reince Priebus, tidligere stabssjef i Det hvite hus) ikke gjør en god jobb og at Kellyanne (Kellyanne Conway, tidligere rådgiver for Trump-regjeringen) er bredkjeftet – hva tror du? «Jamie Dimon (sjef for banken JPMorgan Chase) sier til meg at du er et problem. Og jeg snakket med Carl Icahn (amerikansk forretningsmann og investor). Carl tror jeg trenger en ny talsperson», sier Epstein i klippet, hvor han siterer Trump.

Trump påsto i et intervju med Fox News i 2019 at han ikke skal ha hatt kontakt med Jeffrey Epstein siden 2004. Wolffs opplysninger om Epsteins kjennskap til administrasjonens interne anliggende hever alt dette i tvil.

Wolff har blitt bebreidet for å være en såkalt «sladderjournalist» gjennom hans arbeid for blant annet «The Hollywood Reporter» og «USA Today». I tillegg til klippet fra podkasten hans, påstår han at han sitter på «flere hundre timer» med samtaler med Epstein, hvor han snakker dyptgående om Trumps regjering. Hvorvidt disse timene finnes eller ikke vites ikke.

Jeffrey Epstein Grand Jury Et bilde av Jeffrey Epstein, siktet for overgrep. (associated press/AP)

Jeffrey Epstein ble i 2019 siktet for overgrep. Han skal ifølge tiltalen mot ham ha minst 40 ofre på samvittigheten. Mindre enn én måned etter at han ble fengslet, etter å ha blitt pågrepet på Teterboro lufthavn i New Jersey, tok han angivelig sitt eget liv på fengselscellen sin. Det spekuleres åpent på nett i om han tok sitt eget liv, eller om han ble drept. Hans cellekamerat ble fjernet fra cellen kun timer før hans selvmord, og fengselsvaktene gjennomførte ikke de ordinære rutinene de var pålagt å gjennomføre.

Epstein eide en øy i Karibia kalt «Little St. James», også ofte referert til som «pedofil-øya». For å frakte sine prominente gjester dit brukte han sitt eget privatfly, ofte omtalt som «Lolita Express». «Lolita» refererer til Vladimir Nabokovs bok «Lolita», som handler om et pedofilt overgrepsforhold mellom en mann og en ung jente.

Flere prominente gjester skal ha besøkt øya, inkludert personer som den tidligere amerikanske presidenten Bill Clinton, artisten Michael Jackson, fysikeren Stephen Hawking og engelske Prins Andrew, ifølge Al Jazeera. Det er ikke tatt ut tiltale mot de fleste som besøkte øya.

Prins Andrew har siden saken ble kjent blitt mer eller mindre forvist fra alle verv ved Buckingham Palace.

Prins Andrew sammen med Virginia Giuffre, her mindreårig, som gikk til sak mot ham for seksuelt overgrep. Andrew inngikk et forlik i saken. (HANDOUT/AFP)

Intim kjennskap

Ifølge Wolff, skal den avdøde finansmannen ha diskutert lenge og nøyaktig om de indre anliggende til tidligere president Donald Trump sin regjering.

– Jeg har antakeligvis rundt hundre timer med opptak av Epstein som snakker om Trump-administrasjonens interne anliggende, og hans lange og dype vennskap med Trump, sier Wolff i sin podkast.

Hans sparrepartner spør ham så om hvor mye han vet om Epstein og Trump.

– En god del. Jeg ble som et slags utløp for Jeffrey Epstein. Han var totalt oppslukt av Trump, slik mange av hans ansatte var. Når det ble kjent at han kanskje kom til å vinne valget, var Epstein opptatt av å understreke at han kjente han, og jeg tror han kjente ham bedre enn de fleste.

Wolff fortsetter:

– De to så på seg selv som to «playboys» som holdt på rundt i femten år. Det hele begynte på 80-tallet. De så på seg selv som legemliggjøringen av 80-tallet. Det handlet om penger, kvinner og status. Modeller var en form for valuta den gang. De gjorde kamp om slikt. På et tidspunkt veddet de om hvem som kunne ligge med prinsesse Diana først, selv om jeg tviler på at det noensinne kunne skjedd.

Ny anklage

Den siste uken har The New York Times meldt at modellen Stacey Williams har hevdet at tidligere president Trump har antastet henne.

På 90-tallet skal Epstein ha kalt Trump en av «sine nærmeste venner», ifølge Williams. De tre skal i 1993 ha møttes, hvor Epstein og Williams skal ha tatt heisen opp til Trumps kontor i Trump Tower i Columbus Square på Manhattan, ifølge The New York Times.

Trump skal angivelig ha dratt Williams til seg og befølt henne på brystene, hoftene og på rumpa.

– Han var som en blekksprut, skal Williams ha sagt.

– Jeg var totalt forvirret og helt forfrossen.

Etter hele hendelsen skal Epstein ha kjeftet på henne for å ha tillatt det hele for å skje.

– Jeg følte meg som et stykke kjøtt levert til et kontor for et slags veddemål, har Williams sagt.

