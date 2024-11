Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepet var rettet mot et marked i byen Mastung i provinsen Balutsjistan. Helsearbeiderne satt i et kjøretøy like ved.

– Sju personer, en politibetjent, fem barn og en kjøpmann, ble drept i angrepet på byens største marked, sier politioffiseren Abdul Fatah til nyhetsbyrået AFP.

