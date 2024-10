Volkswagen ber om lønnskutt på 10 prosent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en uttalelse avviser VWs forhandlingsleder Arne Meiswinkel fagforeningenes krav om høyere lønn. Han sier selskapet heller ser et lønnskutt på 10 prosent som en brekkstang for å sikre videre investeringer i fremtiden for «fortsatt å være konkurransedyktige og dermed sikre arbeidsplasser».

Selskapet vil også kutte i noen av spesialordningen til de ansatte, sier Meiswinkel etter sju timer med samtaler ved hovedkvarteret i tyske Wolfsburg. Likevel vil selskapet fortsatt være en attraktiv arbeidsgiver, mener han.

Thorsten Gröger, som forhandler for fagforeningen IG Metall, beskriver selskapets krav som en uakseptabel «giftliste» og «frekk grafsing i de ansattes lommer».

Han legger til at ledelsens uttalte mål om å beskytte arbeidsplasser og fabrikker gjør at et brudd i samtalene har blitt unngått så langt. VW nevnte ikke oppsigelser eller nedleggelser i sin uttalelse, men ifølge IG Metall er dette fortsatt på bordet.

