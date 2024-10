Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet fikk i morgentimene onsdag melding om at en person hadde funnet en mistenkelig gjenstand. Et stort område ble sperret av og bombegruppa tilkalt.

Etter at gjenstanden var undersøkt, bekrefter politiet at det er snakk om en håndgranat, melder nyhetsbyrået TT.

– Vi har sperret av et område for at det ikke skal være noen fare, sier Stockholm-politiets talsperson Ola Österling.

Det var like etter klokken 7 at en forbipasserende meldte fra om en mulig mistenkelig gjenstand på Skeppsbroen.