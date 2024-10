Eide om nordkoreanske soldater i Russland: – Uprovosert og aggressiv handling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uttalelsen fra utenriksministeren kommer i forbindelse med at de nordkoreanske soldatene som har kommet til Russland, ble tatt opp i et møte i FNs sikkerhetsråd onsdag.

– Det er en svært alvorlig utvikling at flere tusen nordkoreanske soldater nå befinner seg i Russland, og at mange av dem skal være på vei for å kjempe på Russlands side i den ulovlige angrepskrigen mot Ukraina, sier Eide i en uttalelse.

– Nord-Koreas involvering i krigen er en uprovosert og aggressiv handling. At Russland nå setter soldater fra et tredjeland inn i krigen mot Ukraina utgjør en alvorlig opptrapping som ytterligere undergraver europeisk sikkerhet, fortsetter han.

Han sier Russland med dette viser tydelige at de ikke søker fred, men destabilisering og ødeleggelse.

Tettere militært samarbeid mellom Russland og Nord-Korea gjør også situasjonen på den koreanske halvøya mer uforutsigbar, mener Eide.

– Det har i lang tid vært kjent at Nord-Korea forsyner Russland med missiler og tilhørende materiell. Dette er klare brudd på sanksjonsregimet FNs sikkerhetsråd har vedtatt mot Nord-Korea, og som Russland selv var med på å etablere.

Utenriksministeren sier det er høyst relevant at Sikkerhetsrådet tar opp spørsmålet, men forventer samtidig at Russland vil blokkere alle forsøk på reaksjon fra rådets side.

