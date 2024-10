Vance vil ikke kalle Russland en fiende

I et intervju om utenrikspolitikk med TV-programmet Meet the Press sa Vance også at han vil at USA skal forbli i Nato, og han sa at det vil presidentkandidat Donald Trump også.

Men han understreket at om han og Trump blir valgt i november, vil Trump fortsette å presse de europeiske Nato-medlemmene til å betale mer til alliansen.

Han sa også at en Trump-administrasjon raskt vil gå i gang med å få slutt på krigen i Ukraina som startet da Russland gikk til full invasjon i februar 2022.

– Vi er ikke i krig med Putin, og jeg ønsker ikke en krig med Putins Russland, sa Vance da han ble spurt om Russland er en fiende av USA.

– Vi må være forsiktig med språket vi bruker i internasjonalt diplomati. Vi kan selvsagt erkjenne at vi har motsatte interesser fra Russland, sa han.

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris har sagt at Trump har et altfor intimt forhold til Russlands president Putin, og at det ville være katastrofalt for Ukraina og USAs europeiske allierte om Trump blir valgt.

Trump har skrytt av å ha hatt et effektivt forhold til Putin da han var president. Han hyller den russiske presidenten, har gjentatte ganger foreslått å kutte støtten til Ukraina og ofte kritisert Nato i skarpe ordelag.

Han har blant annet sagt at han ikke ville forsvare Nato-medlemmer som ikke betaler det han mener de skal til Nato, og varslet at han ville oppfordre Russland til å gjøre hva de vil med alliansepartnere han mener skylder sine bidrag.

