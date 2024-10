Tidligere stabssjef i Det hvite hus: Trump er fascist

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed støtter Kelly vurderingen til USAs tidligere forsvarsminister Mark Milley. Han har kalt Trump «fascist tvers igjennom».

Milley var forsvarssjef da Trump var president, og Kelly var Trumps stabssjef i halvannet år. Kelly har nå latt seg intervjue av The New York Times for å advare amerikanske velgere mot Trump.

– Se på definisjonen av fascisme: Det er en høyreradikal, autoritær, ultranasjonalistisk politisk ideologi og bevegelse karakterisert av en diktatorisk leder, sentralisert autokrati, militarisme, undertrykkelse av opposisjon med makt og tro på et naturlig sosialt hierarki, sier Kelly.

Definisjonen gir ifølge Kelly en god beskrivelse av det Trump står for.

Den tidligere stabssjefen og generalen mener også at Trump foretrekker «diktator-tilnærmingen» til styret av USA.

En talsmann for Trump, Steven Cheung, sier i en uttalelse at Kelly dummer seg ut og oppfører seg som en klovn.

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb