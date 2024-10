Kinas president hyller forholdet til Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han ankom tirsdag den russiske byen Kazan for et tre dager langt toppmøte for Brics-landene.

– Verden gjennomgår dype endringer vi ikke har sett maken til på hundre år. Den internasjonale situasjonen preges av kaos, sa Xi ved åpningen av toppmøtet.

– Men jeg tror fullt og fast på at vennskapet mellom Kina og Russland vil vare i generasjoner, la han til.

Også Indias statsminister Narendra Modi og Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa deltar på møtet.

Russlands president Vladimir Putin håper toppmøtet vil vise at Vestens forsøk på å isolere Russland har mislyktes. Han kalte Xi en «kjær venn» da han tok imot den kinesiske presidenten.

Les også: Advarer mot Nato-grep: – Da kan det eskalere

Les også: Putins talsmann: – Russland er ikke isolert

Les også: Sanna Marin får æren for svensk Nato-grep: – Ga dem den siste dytten