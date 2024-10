Sør-Korea: Satellittbilder skal vise nordkoreanske soldater i Russland

Den sørkoreanske etterretningstjenesten NIS har fredag publisert bilder av det den sier er nordkoreanske spesialsoldater i Russland. Ifølge NIS er en første kontingent på 1500 sendt til Vladivostok øst i landet, og flere vil bli sendt snart.

I en uttalelse heter det at etterretningsapparatet «fra 8. til 13. oktober fanget opp at Nord-Korea transporterte sine spesialstyrker til Russland via et transportskip tilhørende den russiske marinen, noe som bekrefter starten på Nord-Koreas militære deltakelse».

Soldatene er sendt til baser i Vladivostok, Ussurijsk, Khabarovsk og Blagovesjtsjensk og ventes å bli sendt til frontlinjen i Ukraina så snart de har fått akklimatiseringstrening, opplyser NIS. NIS anslår at det er besluttet å sende fire brigader på 12.000 soldater, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Sør-Korea: Stor trussel

President Yoon Suk-yeol ledet fredag et hastemøte om det nordkoreanske krigsbidraget, opplyser kontoret hans. De sier ikke noe om når de nordkoreanske soldatene sendes til Russland eller Ukraina, hvor mange de er eller om hva slags rolle de ventes å få der.

Nord-Koreas støtte til Russland har gått fra «overføring av militære forsyninger til faktisk utstasjonering av soldater». Dette utgjør «en betydelig sikkerhetstrussel, ikke bare mot vårt land, men også mot det internasjonale samfunnet», heter det i uttalelsen fra presidentkontoret.

Sør-Korea vil svare på utplasseringen med alle tilgjengelige midler, heter det videre.

Sørkoreanerne sa tidlig i oktober at de mener det er høyst sannsynlig at nordkoreanske soldater er satt inn på russisk side, etter at flere ukrainske medier meldte at seks nordkoreanske offiserer var drept i et ukrainsk rakettangrep mot russiskokkupert territorium i Donetsk 3. oktober. Også Ukraina hevder at nordkoreanske styrker har blitt utstasjonert for å kjempe for Russland.

Ukrainsk etterretning har opplysninger om at enkelte nordkoreanske offiserer allerede er i russiskokkuperte deler av Ukraina, sa president Volodymyr Zelenskyj torsdag. Han sa videre at Nord-Korea planlegger å sende så mange som 10.000 soldater for å kjempe på russisk side, og at krigen kan utarte til en «verdenskrig» om et tredjeland tar del i kampene.

Nære allierte

Nord-Korea og Russland har lenge vært allierte, og de to landene har knyttet stadig tettere bånd etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022.

Nord-Korea er fra før anklaget for å levere raketter og ammunisjon til Russland, noe begge land har avvist. Russland har også avvist meldingene om at nordkoreanske styrker kjemper på landets side.

Natos generalsekretær Mark Rutte sa torsdag at alliansen ikke har beviser på at nordkoreanske soldater er involvert i krigen.

– Men vi vet at Nord-Korea støtter Russland på mange måter: våpenforsyninger, teknologiske forsyninger, innovasjon, for å støtte dem i krigføringen. Og det er svært bekymringsfullt, sa Rutte.

Tjenestepersoner og eksperter tror Nord-Korea kan ha fått sårt tiltrengte matrasjoner, økonomisk bistand og teknologisk hjelp med å ruste opp forsvaret i bytte mot å sende soldater.

