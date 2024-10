Xi sier Kina er villig til å være en partner og venn med USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Kina er villig til å være en partner og venn med USA. Dette vil gagne ikke bare de to landene, men verden, sa Xi i et brev til den årlige gallamiddagen til nasjonalkomiteen for USA-Kina-relasjoner, ifølge det statlige mediet CCTV.

Xi påpekte i brevet at det bilaterale forholdet mellom Kina og USA er blant de viktigste i verden, og har betydning for menneskehetens framtid og skjebne.

De to landene har nylig vært uenige om nasjonale sikkerhetsspørsmål, handelstvister og Kinas handlinger i Sør-Kinahavet og militærøvelsene rundt Taiwan.

