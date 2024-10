Harris om Trump: – En enorm risiko for USA

– Han snakker om at han anser enhver som ikke støtter ham, eller som ikke føyer seg etter viljen hans, som en fiende av landet vårt, sa Harris på et valgkamparrangement i Pennsylvania mandag.

– Dette er blant grunnene til at jeg så sterkt mener at en ny Trump-periode vil være farlig og medføre en enorm risiko for USA, sa Harris ifølge New York Times.

– Donald Trump er i økende grad blitt ustabil og gått av hengslene, sa hun, ifølge The Guardian.

Det var i Coachella i California at Trump lørdag sa at «den indre fienden» er en større trussel enn USAs utenrikspolitiske fiender.

Søndag gjentok Trump dette da Fox News spurte om han tror valgdagen kommer til å gå fredelig for seg.

– Vi har to fiender: Vi har den ytre fienden, og så har vi den indre fienden. Og den indre fienden er, etter min mening, farligere enn Kina, Russland og alle disse landene, sa Trump.

– Vi har noen svært dårlige folk. Vi har noen syke folk, radikale venstregærninger. Og jeg tror de er – og at det burde håndteres ganske enkelt – hvis nødvendig, av nasjonalgarden, eller hvis virkelig nødvendig, av militæret, sa Trump.

Tidligere forsvarssjef Mark Milley, som tjenestegjorde både under Trump og president Joe Biden, beskriver Trump som «fullt ut fascist» i boken «War», som er skrevet av journalist Bob Woodward og utgis tirsdag. Utdrag av boka er publisert av blant andre Washington Post.

