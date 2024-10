Spansk studie hevder at Christofer Columbus trolig var sefardisk jøde

Columbus’ ekspedisjon i 1492 førte til at europeere for første gang lærte om de amerikanske kontinentene. I de påfølgende århundrene koloniserte europeiske land samtlige områder i Nord- og Sør-Amerika, og det ble gjennomført en enorm utveksling av planter, dyr, matvarer, sykdommer, ideer og mennesker mellom verdensdelene.

Den tradisjonelle teorien har vært at Columbus kom fra Genova i Italia. Andre teorier har gått ut på at han var spansk (sefardisk) jøde, gresk, baskisk, portugisisk eller til og med britisk.

Jødisk opphav

En 22 år lang studie fra spanske forskere har testet små DNA-prøver fra det myndighetene mener er Columbus' gravsted i katedralen i Sevilla – noe som heller ikke er helt ubestridt.

De sammenlignet disse prøvene med prøver fra kjente slektninger og etterkommere av Columbus. I en dokumentar som ble vist på den spanske statskringkasteren TVE lørdag kommer det fram at forskerne mener de har nok data til å slå fast at det er Christofer Columbus som ligger begravd i katedralen.

De har også mer fullstendig DNA fra hans sønn, Hernando Colon.

– I Hernandos DNA finner man egenskaper som stemmer overens med et jødisk opphav både i Y-kromosomet (det mannlige kromosomet) og i det mitokrondielle DNAet som overføres fra moren, sier krimteknikeren Miguel Lorente, som har ledet studien.

300.000 jøder

Det levde rundt 300.000 jøder i dagens Spania før «Los Reyes Catolicos», de to monarkene Isabella og Ferdinand, erobret hele landet og beordret at alle jøder og muslimer måtte konvertere til katolisismen eller forlate landet. Mange av dem valgte å emigrere, og endte opp over hele verden. Jøder med opphav i Spania kalles sefardiske jøder, etter «Sefarad» som er det hebraiske ordet for Spania.

Lorente sier det kun er mulig å slå fast at Columbus ble født i Vest-Europa, selv om man nå har analysert DNA fra 25 forskjellige steder. Columbus døde i spanske Valladolid i 1506, men ønsket å bli begravd på den karibiske øya Hispaniola, som i dag er delt mellom Den dominikanske republikk og Haiti. Levningene ble fraktet dit i 1542, deretter flyttet til Cuba i 1795, og ifølge spanjolene så brakt til Sevilla i 1898, etter den spansk-amerikanske krigen.

