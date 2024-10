Netanyahu ber FN trekke Unifil-styrker ut av kampsoner i Libanon

– Flytt Unifil-styrkene ut av veien. Det bør gjøres nå umiddelbart, sier Netanyahu i en video, der han henvender seg til FNs generalsekretær António Guterres, som nylig ble stemplet som uønsket – persona non grata – i Israel.

Fem Unifil-soldater har de siste dagene blitt såret sør i Libanon. Det israelske militæret (IDF) har tatt på seg ansvar for fire av hendelsene som skjedde torsdag og fredag, men har ikke kommentert den siste, som fant sted lørdag.

IDF hevder at Hizbollah-krigere posisjonerer seg ved Unifil-stillingen, og Netanyahu ber dem derfor trekke seg bort fra utsatte områder der IDF og Hizbollah-krigere kjemper mot hverandre.

Unifil nekter

Unifil sa lørdag at de ikke kommer til å trekke seg fra sine stillinger, til tross for flere oppfordringer fra Israel.

– De ba oss om å trekke oss ut fra stillingene langs Den blå linjen eller trekke oss opp til fem kilometer bort fra linjen, sier talsperson Andrea Tenenti, og legger til at det var en enstemmig beslutning blant landene som deltar i den fredsbevarende styrken, om å bli værende.

Den blå linjen er navnet på demarkasjonslinjen mellom Libanon og Israel, som ble opprettet av FN i 2000.

40 nasjoner, blant annet Indonesia, Italia og India, som bidrar til FN-styrkene, har i en felles uttalelse fordømt angrepene og tatt til orde for at de må stanse umiddelbart.

Lover tiltak

I en samtale med sin amerikanske motpart Lloyd Austin, lovte Israels forsvarsminister Yoav Gallant at IDF skal ta grep for å sikre at FN-styrkene ikke blir utsatt for flere angrep, ifølge det israelske forsvarsdepartementet.

I samtalen uttrykte Austin bekymring for angrepene på FN-styrkene, og understreket viktigheten av at deres sikkerhet ivaretas.

Austin tok også opp en separat hendelse der to libanesiske soldater ble drept i et israelsk angrep.

