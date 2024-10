Biden på befaring i orkanrammede Florida

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Et helikopter med Biden om bord fløy til ulike steder i og rundt Tampa, der uværet rammet hardest. Presidenten fikk blant annet se det fullstendig avrevne taket på baseballstadionet Tropicana Field, og hele nabolag der vrakrester, veltede palmetrær og ødelagte hus ligger strødd i gatene.

Lukten av mugne byggematerialer fylte luften da han gikk rundt i gatene på øya St Pete Beach, med hauger av madrasser, sofaer, mikrobølgeovner, puter og annet på fortauene.

Oversvømmelser preget fortsatt området, og det ventes å bli verre idet vann som har falt i innlandet, siger ut til havet igjen.

Florida er ekstremt flatt og lavtliggende og dermed særlig sårbart for orkaner. I tillegg mangler mange fortsatt både strøm og drivstoff, etter at både Milton og orkanen Helene rammet området på et par uker.

