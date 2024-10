Eide om Gaza: Den humanitære situasjonen forverres dramatisk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I mer enn ett år har befolkningen i Gaza levd med dødsfrykt og ødeleggelse. Samtidig som mye oppmerksomhet rettes mot Libanon og en mulig eskalering i regionen, fortsetter krigen i Gaza med full styrke, og den humanitære situasjonen forverres dramatisk, sier Eide i en uttalelse.

Israelske myndigheter må gjøre mer for å sikre at befolkningen i Gaza får tilgang til mat og nødvendig nødhjelp, mener utenriksministeren, som peker på at FN har advart om en nær forestående hungersnød.

Siden krigen brøt ut etter Hamas' angrep mot Sør-Israel 7. oktober i fjor, har over 42.000 palestinere blitt drept i israelske angrep. Av disse er rundt 17.000 barn, ifølge Eide.

– I gjennomsnitt betyr det nesten 50 drepte barn i Gaza per dag, sier han.

Han understreker viktigheten av å få på plass en våpenhvile mellom Israel og Hamas, men legger til at det ikke er en permanent løsning.

– Det er kun en tostatsløsning og respekt for folkeretten som kan gi varig stabilitet og trygghet i Midtøsten. Jeg oppfordrer alle parter til å deeskalere og til å bytte ut våpenmakt med diplomati og forhandlinger.

Les også: Slik har året med krig endret Gaza – se bildene (+)