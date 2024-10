Harris deltar i TV-sendt folkemøte på CNN 23. oktober

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

CNN inviterte torsdag både Harris og Donald Trump til folkemøter i tiden fram til valget, men bare Demokratenes kandidat har takket ja.

Foreløpig er det 23. oktober som er avsatt. Det er ennå ikke kjent hvor møtet skal holdes.

Redegjør for sin økonomiske politikk

Presidentkandidat Kamala Harris skal neste uke redegjøre for sin økonomiske politikk for svarte gründere. Håpet er å sikre svarte velgere.

Det er kilder med innsyn i planene til Harris som sier dette til Reuters.

Harris skal tirsdag besøke Detroit for å la seg intervjue av den populære radioverten Charlamagne tha God, en kjent skikkelse som har vært kritisk til Biden-administrasjonen.

Under oppholdet i Detroit skal Harris benytte anledningen til å legge fram sine syn på hvordan svarte gründere skal få tilgang til kapital, hvordan småbedrifter skal kunne klare seg og hvordan problemene med husvære kan tenkes løst, heter det.

Kildene sier at disse temaene inngår i en bredt anlagt økonomisk politikk som tar sikte på å senke kostnader for gjennomsnittsamerikaneren og gi et løft til middelklassen.

Harris vil ikke komme inn på tradisjonelle rasespørsmål i sine samtaler, sier kildene.

