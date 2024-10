Unifil-styrken blir værende til tross for israelsk beskytning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Andrea Teneti bekreftet torsdag kveld lokal tid at to Unifil-soldater var blitt skadet under beskytning. En del av overvåkingsutstyret er også blitt ødelagt.

– Dette er helt klart en av de alvorligste hendelsene vi har vært vitne til i løpet av de siste 12 månedene, sier Teneti til Reuters med henvisning til utveksling av skuddsalver mellom israelske styrker og Hizbollah-militsen.

Blir på post

Unifils 50 deltakende land ble torsdag enige om å holde styrken på over 10.000 mann utplassert mellom Litani-elva i Libanon, helt nord i FN-området, og den FN-godkjente grensen mellom Libanon og Israel, kjent som den blå linjen.

– Vi er her fordi Sikkerhetsrådet har bedt oss om det. Så vi blir inntil situasjonen eventuelt gjør det håpløst å utføre oppdraget, sier Teneti.

Unifil sier at en israelsk stridsvogn åpnet ild mot et observasjonstårn nær styrkens hovedkvarter i Naqoura. Tårnet ble truffet, og to mann falt ut. Israelske styrker skjøt også mot en stilling i nærheten og ødela biler og kommunikasjonsutstyr, heter det i en uttalelse fra Unifil.

Med overlegg

Unifil hevder at israelske soldater med overlegg åpnet ild mot kameraer som overvåker området.

Unifil har mandat fra FN til å bistå den libanesiske hæren i arbeidet med å holde den sørlige delen av landet fri for våpen og væpnede grupper som ikke er en del av hæren. Dette har skapt gnisninger med Hizbollah-militsen som nettopp har sine kjerneområder i sør.

Israel innrømmer å ha vært aktive i området torsdag, men hevder at Unifil fikk beskjed om å holde seg i ro i beskyttede soner før skytingen begynte.

