Unicef: Mange kvinner har opplevd seksuelle overgrep som barn

Det er første gang slike estimater om seksuell vold mot barn er gjort globalt og regionalt. Den omfattende Unicef-rapporten publiseres i forbindelse med den internasjonale jentedagen 11. oktober.

– Seksuell vold mot barn er en skamplett på vår moralske samvittighet, sier direktør Cathrine Russell i Unicef, FNs barnefond.

– Det påfører barna dype og varige traumer, ofte forårsaket av noen barnet kjenner og stoler på, på steder hvor de burde føle seg trygge, legger hun til.

Tar man med ikke-fysiske former for seksuell vold, som for eksempel nettbaserte overgrep eller verbal mishandling, øker antallet til 650 millioner på verdensbasis – eller én av fem jenter og kvinner.

Verst sør for Sahara

Russell mener tallene viser et akutt behov for omfattende forebyggings- og støttestrategier for å kunne håndtere vold og overgrep effektivt.

Landene sør for Sahara i Afrika har det høyeste antallet ofre, ifølge rapporten. Der er 79 millioner jenter og kvinner berørt, noe som utgjør 22 prosent av alle kvinner i regionen.

Deretter følger Sentral-Asia, der de tilsvarende tallene er 73 millioner og 9 prosent, og Øst- og Sørøst-Asia, der 75 millioner – eller 8 prosent – har blitt utsatt for overgrep.

I Europa og Nord-Amerika har 68 millioner jenter og kvinner opplevd overgrep, noe som utgjør 14 prosent. I rapporten er de to verdensdelene slått sammen.

Spesielt utsatt i konfliktsoner

Barn i sårbare samfunn med svake institusjoner, fredsbevarende styrker fra FN eller der mange mennesker er på flukt på grunn av krig og konflikt, er ekstra utsatt.

– Barn i sårbare omgivelser er spesielt utsatt for seksuell vold. Vi er vitne til grusom seksuell vold i konfliktsoner, hvor voldtekt og kjønnsbasert vold ofte brukes som våpen i krig, sier Russell.

Tallene fra Unicef er estimater basert på data fra 120 forskjellige land.