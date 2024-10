Ukraina: Russland har angrepet havner nesten 60 ganger de siste månedene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hensikten med disse angrepene er å redusere eksportpotensialet vårt, sier Kuleba torsdag.

Han legger til at angrep har ført til skader på eller ødelagt nesten 300 infrastrukturanlegg ved landets havner og 22 sivile fartøyer.

– Vi snakker om å bevisst provosere fram en matkrise i de delene av verden som er direkte avhengige av ukrainske kornforsyninger, fortsetter Kuleba.

Mandag meldte ukrainske myndigheter at en russisk rakett hadde rammet et sivilt skip i havnebyen Odesa. En person ble drept og fem andre ble såret, meldte myndighetene, som sa det var det andre angrepet på et sivilt fartøy i Odesa-regionen de siste dagene.