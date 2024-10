Trump avviser ny debatt med Harris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er veldig sent i prosessen, forhåndsstemmingen er allerede i gang – det blir ingen omkamp, skriver Trump med store bokstaver på sitt sosiale medium Truth Social.

Trumps avslag kommer etter at Fox News onsdag foreslo en ny debatt mellom ham og Harris 24. eller 27. oktober. CNN har tidligere foreslått en debatt mellom de to 23. oktober.

De to presidentkandidatene møttes til debatt 10. september, men Trump har siden nektet å stille i en ny. Harris' valgkampapparat sier at hun er klar for en ny debatt.

Det amerikanske valget holdes 5. november.

