Russland varsler møte mellom atommakter

Møtet er mellom Russland, USA, Kina, Frankrike og Storbritannia, som alle har atomvåpen og er faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd.

Det kommer til å finne sted i nær framtid, ifølge Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov. Han blir torsdag sitert av det statlige russiske nyhetsbyrået RIA.

Han oppga ikke noen spesifikk dato for møtet eller om det er snakk om et toppmøte eller at tjenestepersoner fra de ulike landene møtes.

Torsdag kunngjorde også Nato-sjef Mark Rutte at alliansen vil starte sin årlige atomøvelse mandag. Belgia og Nederland er vertskap for øvelsen, som skjer samtidig som Russlands president Vladimir Putin har trappet opp sin atomvåpenretorikk.

