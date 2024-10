Inflasjonen i USA synker ytterligere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det ble litt høyere inflasjon enn ventet i USA. Både for samlet og for kjerneinflasjonen. Det positive er at samlet inflasjon faller litt, fra 2,5 til 2,4 prosent, men det var mindre enn ventet. Det er det laveste siden våren 2021, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge om de ferske inflasjonstallene fra USA.

Økonomer spurt av Dow Jones Newswire og The Wall Street Journal hadde på forhånd ventet at inflasjonen skulle avta til 2,3 prosent på årsbasis. Selv om nedgangen ikke var så stor som ventet, viser den likevel at prispresset avtar før presidentvalget i november.

Samtidig var det en svak oppgang i kjerneinflasjonen der mat- og energikostnader er ekskludert, fra 3,2 prosent i august til 3,3 prosent i september.

– Begge disse var litt høyere enn ventet og er derfor dårlig nytt for renteutsiktene. Det er fortsatt ventet nytt rentekutt i november, men det har gått fra å være priset inn som dobbelt kutt, til at det nå er omtrent åtti prosent sjanse for enkelt rentekutt, sier Knudsen.

