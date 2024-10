EU-revisor slår alarm om feil i EU-budsjettet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det viser en rapport fra EUs revisjonsrett (ECA) torsdag.

Mens feilforekomsten i 2023 var på 5,6 prosent, var den 4,2 prosent i 2022 og 3 prosent i 2021, anslår revisorene.

Forekomsten av feil er blitt bekymringsfullt høy, mener ECA.

– Vår årsberetning fremhever kritiske utfordringer for EU-budsjettet, blant annet en høy forekomst av regelstridige utgifter, sier ECA-leder Tony Murphy.

EU-budsjettets utgifter beløp seg til drøyt 191 milliarder euro, nesten 2250 milliarder kroner, i fjor.

Det er særlig EUs såkalte samhørighetsfond, som skal utjevne forskjeller mellom rike og fattige EU-land, som er rammet. Her er 9,3 prosent av utgiftene ført feil.

At noe noteres som feil, behøver ikke bety at det handler om juks eller bedrageri, men at regler ikke er fulgt.

I tillegg er EUs gjeldsbyrde nær doblet på to år, fra 236 milliarder euro i 2021 til 458 milliarder i 2023.

