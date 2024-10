Minst 115 mennesker ble drept i massakren i Haiti i forrige uke

Angrepet på innbyggerne i Pont-Sondé er ett av de verste i Haitis nyere historie. Det skjedde torsdag i forrige uke, og FN oppga kort tid etter at minst 70 mennesker var drept, blant dem en rekke barn.

Seks dager etter angrepet opplyser ordfører Myriam Fièvre i nabobyen Saint-Marc at antallet har økt til 115, og at det trolig kommer til å fortsette å stige. Årsaken er at myndighetene fortsatt leter etter døde mennesker, og at de ennå ikke har greid å ta seg inn i visse områder av byen.

– Vi jobber for å sikre at befolkningen er beskyttet, sier hun i et intervju med nyhetsbyrået AP.

Over 6.200 innbyggere har flyktet fra byen og bor nå midlertidig i Saint-Marc, der de sover på et kirkegulv, i en skole og på et torg.

Gran Grif-gjengen som utførte massakren, var ifølge en lokal menneskerettsgruppe opphisset fordi en borgervernsgruppe forsøkte å hindre gjengkriminalitet i byen. Gjengen hadde blant annet etablert en egen bomstasjon for å tjene penger på en midlertidig vei som nylig var bygd i nærheten.

