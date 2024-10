Den 27 år gamle mannen fra Oklahoma City ble pågrepet etter at det føderale politiet FBI oppdaget at hadde samlet seg opp et lager av automatvåpen og hadde tatt skritt for å selge familiens eiendeler.

Etter pågripelsen har mannen sagt til etterforskerne at han planla angrep på valgdagen, rettet mot store ansamlinger av mennesker.