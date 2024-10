Helsemyndigheter: Minst 45 drept på Gazastripen siste døgn

Det innebærer at minst 45 er drept det siste døgnet, ifølge myndighetene. Siden krigen brøt ut for et år siden er 97.720 såret, heter det videre. Mange av dem har skader for livet.

Tallene fra Gazas helsedepartementet er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses av FN og andre hjelpeorganisasjoner å være troverdige.

Det var mandag ett år siden Hamas-angrepet som utløste krigen, som siden har spredd seg til Libanon. Rundt 1200 mennesker ble drept i angrepet og mer enn 250 tatt til fange av Hamas.